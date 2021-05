Usa, via la mascherina e niente distanziamento per i vaccinati (Di venerdì 14 maggio 2021) Washington, 14 mag – Svolta negli Stati Uniti: i cittadini che sono completamente vaccinati potranno smettere di indossare la mascherina e di rispettare la regola del distanziamento sociale, sia all’aperto che al chiuso. A dare l’annuncio i Cdc, la massima autorità sanitaria statunitense. Attualmente oltre il 35% degli americani è pienamente vaccinato. Fauci: “Se siete vaccinati e siete all’aperto via la mascherina” “Se siete vaccinati e siete all’aperto, mettete da parte la vostra mascherina“: è l’ultimo messaggio agli americani del virologo Anthony Fauci, consulente sanitario del presidente Joe Biden. In una serie di interviste tv rilasciate negli ultimi giorni Fauci ha insistito sul fatto che negli Usa è ora di allentare l’obbligo di indossare le mascherine. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 14 maggio 2021) Washington, 14 mag – Svolta negli Stati Uniti: i cittadini che sono completamentepotranno smettere di indossare lae di rispettare la regola delsociale, sia all’aperto che al chiuso. A dare l’annuncio i Cdc, la massima autorità sanitaria statunitense. Attualmente oltre il 35% degli americani è pienamente vaccinato. Fauci: “Se sietee siete all’aperto via la” “Se sietee siete all’aperto, mettete da parte la vostra“: è l’ultimo messaggio agli americani del virologo Anthony Fauci, consulente sanitario del presidente Joe Biden. In una serie di interviste tv rilasciate negli ultimi giorni Fauci ha insistito sul fatto che negli Usa è ora di allentare l’obbligo di indossare le mascherine. ...

