Una luce dal Santobono, il piccolo Vincenzino è in via di guarigione: "Grazie ai medici può avere un futuro" (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Migliorano le condizioni del neonato ricoverato per ustioni all'ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo Vincenzino è stato trasferito lo scorso 16 marzo, a soli 4 giorni dalla sua nascita, al Santobono, con delle gravi ustioni su tutto il suo corpo, in seguito a maltrattamenti che subiva dai genitori. "Oggi c'è stato l'ennesimo intervento del piccolo Vincenzino, il bambino è in via di guarigione, mi ha riferito il Direttore del Santobono Pausilipon" così annuncia Francesco Emilio Borrelli in una diretta social. Oltre alla lieta notizia che il bambino è in via di guarigione, anche se ci vorrà ancora del tempo, il Consigliere dei Verdi Francesco Emilio Borrelli annuncia che: "C'è un affidataria ...

