Ultime Notizie Serie A: Commisso provoca i tifosi, Conte punge le rivali (Di venerdì 14 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 19.40 – Nicola ritrova due scudieri – Per la delicatissima sfida salvezza contro lo Spezia, il Torino avrà di nuovo a disposizione Izzo e Nkoulou. I convocati Ore 18.30 – Allegri favorito per la panchina Juve – Secondo i bookmakers, il favorito per la panchina della Juventus è Massimiliano Allgeri. Ecco le quote Ore 17.15 – Vigorito ci spera ancora – Il Presidente del Benevento Oreste Vigorito non vuole smettere di credere nella rincorsa salvezza. Le parole Ore 17.00 – Conte punge le rivali – Ai microfoni di Inter TV, Antonio Conte ha mandato una bella frecciatina alle inseguitrici… Le parole Ore 16.50 – Flick aspetta la Germania – ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 19.40 – Nicola ritrova due scudieri – Per la delicatissima sfida salvezza contro lo Spezia, il Torino avrà di nuovo a disposizione Izzo e Nkoulou. I convocati Ore 18.30 – Allegri favorito per la panchina Juve – Secondo i bookmakers, il favorito per la panchina della Juventus è Massimiliano Allgeri. Ecco le quote Ore 17.15 – Vigorito ci spera ancora – Il Presidente del Benevento Oreste Vigorito non vuole smettere di credere nella rincorsa salvezza. Le parole Ore 17.00 –le– Ai microfoni di Inter TV, Antonioha mandato una bella frecciatina alle inseguitrici… Le parole Ore 16.50 – Flick aspetta la Germania – ...

