Ultime Notizie Roma del 14-05-2021 ore 10:10 (Di venerdì 14 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliana o Ferrigno essere in apertura truppe israeliane Sono al confine con Gaza l’esercito ha fatto sapere di avere preparato il piano per l’invasione di terra e che ora spetta alle decisioni delle autorità politiche dello stato ebraico di chiamare mila riservisti dopo i 5000 di giorni scorsi inviate di un farsi nelle città arabe in fiamme secondo radio militare israeliana sono stati 1600 i razzi lanciati ieri da Gaza cui nella nuovi Raid aerei Alitalia torna gialla tutte le regioni sono nei parametri anche la Valle d’Aosta che è in dubbio chiede al governo di eliminare le principali restrizioni un consiglio dei ministri per varare le misure previsto mercoledì la maggioranza ha presentato al Senato un ordine del giorno nel quale chiede di superare il coprifuoco arrivare al più presto al Green pass ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliana o Ferrigno essere in apertura truppe israeliane Sono al confine con Gaza l’esercito ha fatto sapere di avere preparato il piano per l’invasione di terra e che ora spetta alle decisioni delle autorità politiche dello stato ebraico di chiamare mila riservisti dopo i 5000 di giorni scorsi inviate di un farsi nelle città arabe in fiamme secondo radio militare israeliana sono stati 1600 i razzi lanciati ieri da Gaza cui nella nuovi Raid aerei Alitalia torna gialla tutte le regioni sono nei parametri anche la Valle d’Aosta che è in dubbio chiede al governo di eliminare le principali restrizioni un consiglio dei ministri per varare le misure previsto mercoledì la maggioranza ha presentato al Senato un ordine del giorno nel quale chiede di superare il coprifuoco arrivare al più presto al Green pass ...

pomeriggio5 : Buon giovedì a tutti, la nostra @carmelitadurso vi accoglie nello studio di #Pomeriggio5! ?? Partiamo subito con t… - marcotravaglio : ZINGALETTA Tra le notizie stupefacenti delle ultime ore, la più stupefacente è il pressing di Letta sul suo predece… - Agenzia_Ansa : L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il gov… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Kart, il siciliano Spina parteciperà alla gara in Belgio) è stato pubblicato su: Tempo Stretto… - Mauri3575 : RT @RifugioAsinelli: Anche in questi tempi incerti la vita al Rifugio degli Asinelli prosegue come sempre. Sapevi che inviamo una E – Newsl… -