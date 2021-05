Tutte le tecnologie in campo per ricostruire Notre-Dame (Di venerdì 14 maggio 2021) Dalla stampa 3D al gemello virtuale della cattedrale, dal ricorso ai droni alla cartografia digitale, ecco come si lavora al restauro dal monumento di Parigi (Foto: Houpline/Sipa/1904160833)All’indomani dell’incendio che ha distrutto due terzi del tetto della cattedrale di Notre-Dame (inclusa la guglia ottocentesca), esperti e scienziati si sono messi subito al lavoro per capire come ridare vita al monumento simbolo di Parigi. Un lavoro immenso che ha richiesto oltre due anni di sforzi solo per la messa in sicurezza e per la digitalizzazione degli spazi. Perché se il cantiere vero e proprio inizierà questa estate, quello digitale invece ha preso forma il 16 aprile 2019, dopo che le fiamme erano state domate. Lo spiega bene Livio De Luca, direttore di ricerca nel Cnrs (Centro nazionale francese per la ricerca scientifica) e dell’unità di ricerca mista ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) Dalla stampa 3D al gemello virtuale della cattedrale, dal ricorso ai droni alla cartografia digitale, ecco come si lavora al restauro dal monumento di Parigi (Foto: Houpline/Sipa/1904160833)All’indomani dell’incendio che ha distrutto due terzi del tetto della cattedrale di(inclusa la guglia ottocentesca), esperti e scienziati si sono messi subito al lavoro per capire come ridare vita al monumento simbolo di Parigi. Un lavoro immenso che ha richiesto oltre due anni di sforzi solo per la messa in sicurezza e per la digitalizzazione degli spazi. Perché se il cantiere vero e proprio inizierà questa estate, quello digitale invece ha preso forma il 16 aprile 2019, dopo che le fiamme erano state domate. Lo spiega bene Livio De Luca, direttore di ricerca nel Cnrs (Centro nazionale francese per la ricerca scientifica) e dell’unità di ricerca mista ...

