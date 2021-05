Troppe Rsa ancora chiuse | «C’è chi non vede i parenti da 15 mesi»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 14 maggio 2021) «Mia madre è in una Rsa, io non la vedo di persona da settembre. Non è neanche in vista l’ipotesi della riapertura. Ha avuto il Covid, da una forma lieve di Alzheimer adesso ha una forma severissima. La vedo in videochiamata, ma questo per lei non ha alcuna utilità, Avrebbe bisogno di uno stimolo, di un sostegno». Alessandro Azzoni, presidente di Felicita-Associazione per i Diritti nelle Rsa, parte dalla sua vicenda personale per raccontare una situazione che è di moltissimi.