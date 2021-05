Roma. ‘Hai una sigaretta?’, poi lo aggrediscono e lo accoltellano per derubarlo (Di venerdì 14 maggio 2021) “Hai una sigaretta?”. Con questa scusa si sono avvicinati a un 42enne straniero, ma quando lui si è rifiutato, due uomini – con delle armi da taglio in pugno – lo hanno aggredito. Il 42enne è riuscito ad evitare i fendenti di uno dei due aggressori, ma non ha fatto in tempo a schivare quelli dell’altro che lo hanno colpito per tre volte sull’avambraccio sinistro e sulla mano. Ferito, l’uomo è stato rapinato del cellulare e di 50 euro dai due malviventi, che si sono dati alla fuga direzione Tor Cervara. Lo avvicinano con una scusa e lo derubano E’ successo alle 3.30 di ieri notte. Accorse in via di Tor Cervara per la segnalazione al NUE 112 di una persona ferita, le pattuglie del commissariato Tuscolano e della Sezione Volanti hanno prestato il primo soccorso al 42enne e, raccolte le descrizioni dei due rapinatori hanno iniziato a ricercarli nella zona circostante. Grazie al particolare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 maggio 2021) “Hai una sigaretta?”. Con questa scusa si sono avvicinati a un 42enne straniero, ma quando lui si è rifiutato, due uomini – con delle armi da taglio in pugno – lo hanno aggredito. Il 42enne è riuscito ad evitare i fendenti di uno dei due aggressori, ma non ha fatto in tempo a schivare quelli dell’altro che lo hanno colpito per tre volte sull’avambraccio sinistro e sulla mano. Ferito, l’uomo è stato rapinato del cellulare e di 50 euro dai due malviventi, che si sono dati alla fuga direzione Tor Cervara. Lo avvicinano con una scusa e lo derubano E’ successo alle 3.30 di ieri notte. Accorse in via di Tor Cervara per la segnalazione al NUE 112 di una persona ferita, le pattuglie del commissariato Tuscolano e della Sezione Volanti hanno prestato il primo soccorso al 42enne e, raccolte le descrizioni dei due rapinatori hanno iniziato a ricercarli nella zona circostante. Grazie al particolare ...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma. ‘Hai una sigaretta?’, poi lo aggrediscono e lo accoltellano per derubarlo - louxishere : louis... ma se tipo...ceh per carità tu puoi fare quello che vuoi eh, nessuno ti obbliga...ma se...per caso....aggi… - ant72lon : RT @PoliticaPerJedi: @virginiaraggi @giomalago Ma Malagò dici? Quello che hai piantato per un'ora in anticamera al Campidoglio mentre ti fa… - CorriereCitta : Roma. ‘Hai una sigaretta?’, poi lo aggrediscono e lo accoltellano per derubarlo - DanielaLantieri : RT @PoliticaPerJedi: @virginiaraggi @giomalago Ma Malagò dici? Quello che hai piantato per un'ora in anticamera al Campidoglio mentre ti fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ‘Hai Massimo Ghini sulle riaperture: «Andrò al ristorante, ma non festeggerò» Corriere della Sera