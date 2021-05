Roma | giovane ragazzo decide di farla finita | tragico suicidio a Centocelle

(Di venerdì 14 maggio 2021) Viale della Primavera si veste di nero per la prematura morte di un. E’ accaduto neppure un’ora fa, tanta calca, tante le urla ma nulla si è potuto fare per aiutare il. Un, inaspettato, che ha portato tristezza nel cuore dei residenti della palazzina dalla quale ha deciso di. Quando sul posto sono accorsi, alle 13:30, i Carabinieri l’ambulanza e i vigili del fuoco purtroppo non c’era più niente da fare. Le dinamiche sono ancora al vaglio dei militari che stanno ricostruendo l’accaduto, mentre il quartiere si stringe attorno alla famiglia del. Seguiranno aggiornamenti Leggi anche: Brutto incidente sulla Pontina, 2 feriti: strada chiusa e traffico deviato su Il Corriere della Città.

