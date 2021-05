Lautaro | “Dormo ancora con la maglietta Scudetto Lukaku? L’intesa con lui funziona”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 14 maggio 2021) L’attaccante dell’InterMartinez è stato intervistato da Dazn. L’argentino è tornato a parlare della gioia dopo la vittoria del campionato. “Iocon la. Il momento della svolta? Dopo la sconfitta contro il Milan e l’uscita dalla Champions abbiamo cambiato tanto la testa e il modo di lavorare perché volevamo davvero vincere qualcosa. Alla fine pensavo che saremmo arrivati tutti più vicini in termini di punti, non immaginavo certo questa differenza. Tutto questo è incredibile anche per me, visto che sono sempre arrivato secondo”. Poi su: “. Quando Romelu è arrivato io ero all’Inter già da un anno. Il primo giorno che l’ho incontrato mi ha detto che mi avrebbe fatto segnare un sacco di gol. Da lì è cominciato ...