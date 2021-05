Laptop Framework | ecco il pc portatile fai da te | scegli come assemblarlo

(Di venerdì 14 maggio 2021) Grande novità sul mercato dei computer portatili: da oggi è possibile acquistare il notebook “fai da te”, uncompletamente modulare, grazie alla startup. L’idea è quella di permettere al consumatore di assemblarsi il proprio pc, il, cosìgli “smanettoni” spesso e volentieri fanno con i “fissi”.modulare difunziona (Foto Youtube)Si può quindiere ram, hard disk, componentistica varia e via discorrendo. Una scelta che ha origini nobili quella di, ovvero, evitare di incrementare ulteriormente la spazzatura tecnologica sparsa per il globo. “Ogni anno produciamo più di 50 milioni di tonnellate di spazzatura derivante dall’elettronica di consumo, ...

minguzzi : Il #DIY (fallo da solo) conquista spazi oggi con due notizie: quelle che retwitto qua sotto e soprattutto il portat… - GiorgioPStream : #Framework, il laptop modulare ora si può acquistare -

Ultime Notizie dalla rete : Laptop Framework

Tom's Hardware Italia

...facilmente un upgrade di tutti i componenti dei prodotti di. A tal proposito, da oggi è possibile effettuare il preordine (con un deposito cauzionale di 100 $ ) per il loro primo...è stato ideato dalla startup californiana, che si è data la mission di fornire prodotti che gli utenti possano facilmente personalizzare, aggiornare e riparare , ...La startup “ Framework ” nasce con l’obiettivo di andare a rimediare a questo problema: “Ogni produciamo più di 50 milioni di tonnellate di spazzatura derivante dall’elettronica di consumo”, si legge ...Come avevamo già annunciato, la startup Californiana Framework aveva avvertito del lancio sul mercato dei suoi laptop modulari, ma finalmente adesso è possibile preordinarlo, depositando in cauzione s ...