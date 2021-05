Fano, zona Laghi e strada statale: Ponte Sasso in una tenaglia, servono interventi per la sicurezza (Di venerdì 14 maggio 2021) Fano Abitare a fianco della statale Adriatica è un motivo di preoccupazione per la gente di Ponte Sasso e l'incidente dell'altro ieri ha ribadito in modo drammatico quanto sia difficile la convivenza. ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 14 maggio 2021)Abitare a fianco dellaAdriatica è un motivo di preoccupazione per la gente die l'incidente dell'altro ieri ha ribadito in modo drammatico quanto sia difficile la convivenza. ...

Advertising

Bentsnah : @monacelt Fare sega o seghino. Zona Fano. - fossiFiga : Sempre per rimanere sul tema dei miei luoghi, ogni volta che leggo del signore che ha camminato fino a Fano mi torn… - GBruttini : @sabrina__sf Una buona notizia: chi sta in zona fano potrebbe mettersi insieme per un esposto in procura. -