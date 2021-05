È il Napoli più bello del decennio, anche più di quello del Sor Polpetta (Di venerdì 14 maggio 2021) Domenica ci eravamo lasciati col Gravina infuriato: “Se la Juventus non rispetta le regole è fuori dal campionato”. Dopo due giorni ci ritroviamo col Gravina ammansito: “Non possiamo fare a meno della Juventus”. Dove c’è vita ci sono compromessi. Afferma ragionevolmente Amos Oz. È di ieri l’idea UE di annacquare il vino per combattere l’abuso di alcool. È tutta della Consulta italiana e della minestrona, pardon ministrona Cartabia, con passato alla corte del Celeste, l’idea di annacquare l’ergastolo. Gli ergastolani possono uscire. Fine pena mai? Niente affatto. Si annacqua un po’ qua e un po’ là, e il gioco è fatto. Torniamo al campionato. Nulla cambia in zona Europa perché vincono tutte. E come a ogni finir di stagione si sente nell’aria odor di pasticceria cotta due volte e poi sfornata. A Reggio non regge il rigore del berardo preda del Pomata, se poi gli agnellini vanno ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 maggio 2021) Domenica ci eravamo lasciati col Gravina infuriato: “Se la Juventus non rispetta le regole è fuori dal campionato”. Dopo due giorni ci ritroviamo col Gravina ammansito: “Non possiamo fare a meno della Juventus”. Dove c’è vita ci sono compromessi. Afferma ragionevolmente Amos Oz. È di ieri l’idea UE di annacquare il vino per combattere l’abuso di alcool. È tutta della Consulta italiana e della minestrona, pardon ministrona Cartabia, con passato alla corte del Celeste, l’idea di annacquare l’ergastolo. Gli ergastolani possono uscire. Fine pena mai? Niente affatto. Si annacqua un po’ qua e un po’ là, e il gioco è fatto. Torniamo al campionato. Nulla cambia in zona Europa perché vincono tutte. E come a ogni finir di stagione si sente nell’aria odor di pasticceria cotta due volte e poi sfornata. A Reggio non regge il rigore del berardo preda del Pomata, se poi gli agnellini vanno ...

Advertising

sscnapoli : Con Osimhen (10) e @HirvingLozano70 (10) salgono a tre i giocatori del Napoli in doppia cifra in questo campionato,… - reportrai3 : Fabio Massimo Parenti, prof. alla China Foreign Affairs University e opinionista di riferimento di Grillo: 'Vai da… - ZZiliani : Sulle frasi di #Mazzoleni che confessò di non avere mai sopportato #Hamsik quando arbitrava, guarda caso il capitan… - napolista : FALLI DA DIETRO - Una varietà di temi d’attacco incredibile. Su tutti l’uragano Osimhen che sorprende sempre di più… - SalandinS : @tanins07 @YouTube @SpudFNVPN Bene, se al terzo tweet già mi parli di arbitri hai vinto. Per distacco. Come sarebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli più Serie A: Juve, guizzo Champions? Pirlo favorito contro l'Inter. Le quote del derby di Roma e della 37esima giornata Il Napoli, lanciatissimo verso un piazzamento Champions, va domenica a Firenze con il netto favore ... La Fiorentina è anche una delle squadre che pareggia di più (12 finora), ma stavolta la 'X' appare ...

Tamponi antigenici gratuiti: dove, come e quando farli con la Croce Rossa. L'elenco delle città Test sempre più capillari e accessibili . Senza alcun costo, limite di età o prescrizione medica chiunque può ... Bologna, Cagliari, Firenze Santa Maria Novella, Genova Porta Principe, Napoli Centrale, ...

A Firenze il design incontra l'opera lirica, Jacopo Spirei in cattedra ciociariaoggi.it Il, lanciatissimo verso un piazzamento Champions, va domenica a Firenze con il netto favore ... La Fiorentina è anche una delle squadre che pareggia di(12 finora), ma stavolta la 'X' appare ...Test semprecapillari e accessibili . Senza alcun costo, limite di età o prescrizione medica chiunque può ... Bologna, Cagliari, Firenze Santa Maria Novella, Genova Porta Principe,Centrale, ...