Dipinto di Picasso venduto per oltre 103 milioni di dollari (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Dipinto ‘Donna seduta vicino a una finestra (Marie-Thérèse)’ di Pablo Picasso è stato venduto ieri per 103,4 milioni di dollari durante un’asta organizzata da Christie’s, a New York.La tela di 1,46 x 1,14 metri, dipinta nel 1932, era stata veduta a 90 milioni di dollari ed è arrivata a 103,4 milioni dopo una battaglia di oltre 19 minuti tra collezionisti. L’opera, che rappresenta l’amante e musa ispiratrice di Picasso, Marie-Thérèse Walter, ha quasi raddoppiato l’importo della stima iniziale fornita da Christie’s, ovvero 55 milioni di dollari. Il famosissimo quadro del pittore spagnolo del ventesimo secolo risale al 1932 e la protagonista è Marie-Thérèse ovvero la giovane ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Il‘Donna seduta vicino a una finestra (Marie-Thérèse)’ di Pabloè statoieri per 103,4didurante un’asta organizzata da Christie’s, a New York.La tela di 1,46 x 1,14 metri, dipinta nel 1932, era stata veduta a 90died è arrivata a 103,4dopo una battaglia di19 minuti tra collezionisti. L’opera, che rappresenta l’amante e musa ispiratrice di, Marie-Thérèse Walter, ha quasi raddoppiato l’importo della stima iniziale fornita da Christie’s, ovvero 55di. Il famosissimo quadro del pittore spagnolo del ventesimo secolo risale al 1932 e la protagonista è Marie-Thérèse ovvero la giovane ...

