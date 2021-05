Alitalia, via libera dell’Ue ad aiuti per 12,8 milioni (Di venerdì 14 maggio 2021) La Commissione Ue ha approvato ristori per 12,8 milioni per Alitalia per compensare le perdite dirette registrate a gennaio a causa dell’emergenza Covid. La Commissione Ue ha approvato un aiuto pubblico da 12,8 milioni da parte dell’Italia per Alitalia. Si tratta di una compensazione per le perdite causate dalla pandemia nel corso del mese di gennaio. Ue, via libera ai ristori per Alitalia: 12,8 milioni dallo Stato La buona notizia quindi è che la Commissione Ue ha approvato un aiuto da parte dello Stato. La cattiva notizia è che il via libera riguarda una cifra esigua, appena sufficiente per il pagamento degli stipendi. La Commissione ha sbloccato gli aiuti di Stato per le perdite causate dall’emergenza Covid nel corso del ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 14 maggio 2021) La Commissione Ue ha approvato ristori per 12,8perper compensare le perdite dirette registrate a gennaio a causa dell’emergenza Covid. La Commissione Ue ha approvato un aiuto pubblico da 12,8da parte dell’Italia per. Si tratta di una compensazione per le perdite causate dalla pandemia nel corso del mese di gennaio. Ue, viaai ristori per: 12,8dallo Stato La buona notizia quindi è che la Commissione Ue ha approvato un aiuto da parte dello Stato. La cattiva notizia è che il viariguarda una cifra esigua, appena sufficiente per il pagamento degli stipendi. La Commissione ha sbloccato glidi Stato per le perdite causate dall’emergenza Covid nel corso del ...

