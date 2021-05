Vito Crimi dà cinque giorni a Davide Casaleggio (Di giovedì 13 maggio 2021) Il reggente del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, ha inviato al presidente di Rousseau, Davide Casaleggio, una diffida per ottenere la consegna dei dati degli iscritti. Nell’atto anticipato dal Fatto Quotidiano, si intima all’associazione di “astenersi da qualsiasi trattamento dei dati degli iscritti, che non sia finalizzato alla consegna dei medesimi dati al Movimento entro 5 giorni”. Intervenendo a Rainews24, il ministro grillino Federico D’Incà ha spiegato: “Nel Movimento 5 stelle stiamo risolvendo alcuni passaggi anche storici per il nostro percorso. La guida di Giuseppe Conte è una novità che dobbiamo portare all’attenzione degli iscritti e votare al più presto dopo aver risolto il nodo Rousseau”. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 maggio 2021) Il reggente del Movimento 5 stelle,, ha inviato al presidente di Rousseau,, una diffida per ottenere la consegna dei dati degli iscritti. Nell’atto anticipato dal Fatto Quotidiano, si intima all’associazione di “astenersi da qualsiasi trattamento dei dati degli iscritti, che non sia finalizzato alla consegna dei medesimi dati al Movimento entro 5”. Intervenendo a Rainews24, il ministro grillino Federico D’Incà ha spiegato: “Nel Movimento 5 stelle stiamo risolvendo alcuni passaggi anche storici per il nostro percorso. La guida di Giuseppe Conte è una novità che dobbiamo portare all’attenzione degli iscritti e votare al più presto dopo aver risolto il nodo Rousseau”.

