Vincere per darsi una speranza: il filo che tiene in vita il Benevento (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Battere il Crotone per tenersi in vita. Il Benevento non ha più il suo destino tra le mani dalla sconfitta con il Cagliari, ma il calendario gli consente ancora di tenere accesa autonomamente la fiammella della speranza fino ai 90 minuti di Torino, che a quel punto deciderebbero la stagione. I calcoli vengono dopo, perché la priorità spetta ai tre punti da conquistare a ogni costo contro i rossoblù domenica pomeriggio, in una sfida che ha trovato ancora una volta il modo di essere decisiva. Gli incroci con i pitagorici, soprattutto ai tempi della C, sono stati vere e proprie battaglie sportive che hanno visto il Benevento provare poche gioie e tanti dolori. La scorsa stagione i due club salirono a braccetto in A senza passare per i play off, ma nel campionato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Battere il Crotone per tenersi in. Ilnon ha più il suo destino tra le mani dalla sconfitta con il Cagliari, ma il calendario gli consente ancora di tenere accesa autonomamente la fiammella dellafino ai 90 minuti di Torino, che a quel punto deciderebbero la stagione. I calcoli vengono dopo, perché la priorità spetta ai tre punti da conquistare a ogni costo contro i rossoblù domenica pomeriggio, in una sfida che ha trovato ancora una volta il modo di essere decisiva. Gli incroci con i pitagorici, soprattutto ai tempi della C, sono stati vere e proprie battaglie sportive che hanno visto ilprovare poche gioie e tanti dolori. La scorsa stagione i due club salirono a braccetto in A senza passare per i play off, ma nel campionato ...

