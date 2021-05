Uomini e donne, anticipazioni 13 maggio: la scelta di Massimiliano (Di giovedì 13 maggio 2021) Le anticipazioni di Uomini e donne del 13 maggio rivelano che Massimiliano Mollione farà la sua scelta MassimilianoNell’appuntamento di oggi di Uomini e donne, 13 maggio, non mancheranno emozioni e colpi di scena. Grazie alle anticipazioni possiamo rivelare che Massimiliano Mollicone farà finalmente la sua scelta. Quindi, dopo Samantha Curcio ora è il momento del giovane tronista. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà negli studi Elios di Roma. Uomini e donne anticipazioni: Massimiliano Mollicone fa la sua scelta Nelle ultime settimane, ... Leggi su formatonews (Di giovedì 13 maggio 2021) Ledidel 13rivelano cheMollione farà la suaNell’appuntamento di oggi di, 13, non mancheranno emozioni e colpi di scena. Grazie allepossiamo rivelare cheMollicone farà finalmente la sua. Quindi, dopo Samantha Curcio ora è il momento del giovane tronista. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà negli studi Elios di Roma.Mollicone fa la suaNelle ultime settimane, ...

