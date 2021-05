Turbativa d'asta, divieto dimora per sindaco del Messinese (Di giovedì 13 maggio 2021) divieto di dimora e sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di responsabile dell'Area Tecnica per la durata di un anno. E' il provvedimento notificato dai carabinieri al sindaco di Falcone (Me)... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021)die sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di responsabile dell'Area Tecnica per la durata di un anno. E' il provvedimento notificato dai carabinieri aldi Falcone (Me)...

