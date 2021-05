Traffico Roma del 13-05-2021 ore 16:30 (Di giovedì 13 maggio 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane vengono segnalate sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Flaminia Salaria dall’uscita per la A24 è La Rustica esterna rallentamenti tra via Pontina e Appia code sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara al Raccordo Anulare in uscita dalla città si rallenta poi in tangenziale Tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni incidente in via Laurentina rallentamenti all’altezza di via di Tor Pagnotta Traffico intenso sulla via Aurelia dal raccordo a via Aurelia Antica per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 maggio 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane vengono segnalate sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Flaminia Salaria dall’uscita per la A24 è La Rustica esterna rallentamenti tra via Pontina e Appia code sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara al Raccordo Anulare in uscita dalla città si rallenta poi in tangenziale Tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni incidente in via Laurentina rallentamenti all’altezza di via di Tor Pagnottaintenso sulla via Aurelia dal raccordo a via Aurelia Antica per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito...

