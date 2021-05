Traffico Roma del 13-05-2021 ore 10:00 (Di giovedì 13 maggio 2021) Luceverde Roma Bentrovati a questo appuntamento Buona giornata da Simone Cerchiara aumentato il Traffico sulla Tangenziale Est verso San Giovanni abbiamo code a partire dallo Scalo San Lorenzo mentre indirizzo dello stadio code tra la via Tiburtina è l’uscita per via dei Campi Sportivi intanto sulla tratto Urbano dell’a24 tra via Fiorentini la tangenziale est il Traffico intenso e c’è anche un incidente disagi del Traffico intenso tra porta metronia e San Giovanni in Laterano code tra via Druso e via dell’Ambaradam in via della Camilluccia difficoltà di circolazione tra la via Trionfale è il bivio per la Io Giovanni XXIII Mentre nelle vicinanze in via della Pineta Sacchetti lavori stanno provocando ripercussioni all’altezza del gemelli altri lavori sono causa di disagi sulla via Tiberina ci sono difficoltà di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 maggio 2021) LuceverdeBentrovati a questo appuntamento Buona giornata da Simone Cerchiara aumentato ilsulla Tangenziale Est verso San Giovanni abbiamo code a partire dallo Scalo San Lorenzo mentre indirizzo dello stadio code tra la via Tiburtina è l’uscita per via dei Campi Sportivi intanto sulla tratto Urbano dell’a24 tra via Fiorentini la tangenziale est ilintenso e c’è anche un incidente disagi delintenso tra porta metronia e San Giovanni in Laterano code tra via Druso e via dell’Ambaradam in via della Camilluccia difficoltà di circolazione tra la via Trionfale è il bivio per la Io Giovanni XXIII Mentre nelle vicinanze in via della Pineta Sacchetti lavori stanno provocando ripercussioni all’altezza del gemelli altri lavori sono causa di disagi sulla via Tiberina ci sono difficoltà di ...

lucianonobili : Poco fa, via Gregorio XI. L’asfalto cede, per l’ennesima volta, un camion rimane bloccato in bilico. Strada chiusa… - CarloCalenda : Oggi a La Rustica, quartiere storico di Roma a cavallo tra 3 Municipi e questo complica gli interventi. Mancano ser… - simonebaldelli : In molte grandi città le carreggiate, per un motivo o per un altro, si restringono ogni giorno di più. Questo prob… - TrafficoA : A24 - Roma - Coda A24 roma-L'aquila-teramo Coda tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla vi... - spaziano1234 : Ma anziché semafori ogni 5 metri ne abbiamo altre soluzioni per le strade di #roma? #traffico #trasporto #atac #macchine -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Torre Annunziata - Trovato ordigno inesploso su di un marciapiede in via Roma Stamattina è stato ritrovato un ordigno inesploso su un marciapiede in via Roma a Torre Annunizta, all'altezza del civico 159, nei pressi dell'Enel. Sul posto si sono portati ... Al momento il traffico è ...

13 maggio '81, radiocronaca dell'inaudito ... le urla attorno alla jeep bianca che vola oltre l'Arco delle Campane e, poco dopo, l'effetto Doppler di una sirena d'ambulanza che si perde alla disperata tra i rumori del traffico di Roma? la ...

Arona: modifiche alla viabilità in via Roma per consentire video ispezione di Acqua Novara VCO Il tratto interessato dalla modifica di viabilità riguarda l’incrocio di via Roma con via Bertalli, al civico 62. Il traffico viene deviato su via Bertalli.

