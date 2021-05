Settima puntata di Un Passo dal Cielo 6, verso il finale di stagione: Emma è stata uccisa? Trama 13 maggio (Di giovedì 13 maggio 2021) Con la Settima puntata di Un Passo dal Cielo 6, la stagione è a un Passo dal finale e la verità su Emma sta per essere scoperta. Stasera, 13 maggio, andrà in onda un nuovo appuntamento della fiction di Rai1 in cui Francesco resterà sconvolto e non poco nell’apprendere cos’è accaduto alla sua amata. Ma si può restare ancorati al passato per sempre? Intanto, Vincenzo e Carolina sono sempre più vicini: da nemici giurati si sono innamorati. Ecco le anticipazioni della Settima puntata di Un Passo dal Cielo 6, dal titolo Il sentiero delle ore. Il corpo di un ragazzo viene ritrovato poco distante un monastero arroccato sulla montagna. Vincenzo e Francesco si trovano a ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Con ladi Undal6, laè a undale la verità susta per essere scoperta. Stasera, 13, andrà in onda un nuovo appuntamento della fiction di Rai1 in cui Francesco resterà sconvolto e non poco nell’apprendere cos’è accaduto alla sua amata. Ma si può restare ancorati al passato per sempre? Intanto, Vincenzo e Carolina sono sempre più vicini: da nemici giurati si sono innamorati. Ecco le anticipazioni delladi Undal6, dal titolo Il sentiero delle ore. Il corpo di un ragazzo viene ritrovato poco distante un monastero arroccato sulla montagna. Vincenzo e Francesco si trovano a ...

