Servizi segreti | Draghi nomina Elisabetta Belloni a capo del Dis

(Di giovedì 13 maggio 2021) Una donna per la prima volta alla guida di una struttura dell'intelligence italiana:l'ambasciatricedirettrice generale del Dipartimento delle informazioni per la ...

La differenza tra @GiuseppeConteIT e @matteorenzi è abissale. Mentre Conte era impegnato a lavorare per gli italian… - Lo 'scoop' di @reportrai3 su @matteorenzi cela in realtà lo scontro trasversale tra pezzi di Aise e Aisi, le due ag… - La nomina di Elisabetta #Belloni prima donna a capo dell'intelligence italiana è notizia storica, e ottime notizia… - Buon lavoro a #ElisabettaBelloni alla guida del #DIS, i servizi segreti. Una donna da primato: la prima all'unità di c… - Elisabetta Belloni nuovo capo dei servizi segreti: salta Vecchione, l'uomo di Conte "licenziato"

Belloni, classe 1958, è stata per anni a capo dell'unità di crisi della Farnesina lavorando a fianco dei servizi segreti nella gestione dei sequestri degli italiani in Iraq. Da segretario del ... Ha licenziato il capo del Dis Gennaro Vecchione, proprio l'uomo al quale l'ex premier Giuseppe Conte aveva ceduto la sua delega per la guida dei servizi segreti, scelta al suo posto Elisabetta Belloni.