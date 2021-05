Ruby Ter, condannato a 2 anni per falsa testimonianza il pianista di Arcore. Era sotto processo a Siena insieme a Berlusconi (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Tribunale di Siena, nell’ambito del processo senese Ruby Ter, ha condannato a 2 anni con pena sospesa, per il reato di falsa testimonianza, Danilo Mariani, il pianista delle feste di Arcore, che aveva testimoniato al processo delle olgettine a Milano su quanto accadeva nella residenza milanese di Silvio Berlusconi. “Non fatemi parlare altrimenti mi fanno un altro processo” ha detto Mariani, subito dopo la lettura della sentenza. Nel corso dell’udienza odierna, come era stato preannunciato, il legale di Berlusconi, Federico Cecconi, ha presentato la richiesta di legittimo impedimento – l’ottava – sottolineando, come aveva già fatto nelle precedenti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Tribunale di, nell’ambito delseneseTer, haa 2con pena sospesa, per il reato di, Danilo Mariani, ildelle feste di, che aveva testimoniato aldelle olgettine a Milano su quanto accadeva nella residenza milanese di Silvio. “Non fatemi parlare altrimenti mi fanno un altro” ha detto Mariani, subito dopo la lettura della sentenza. Nel corso dell’udienza odierna, come era stato preannunciato, il legale di, Federico Cecconi, ha presentato la richiesta di legittimo impedimento – l’ottava –lineando, come aveva già fatto nelle precedenti ...

