Advertising

TuttoAndroid : Questo brevetto Xiaomi mostra uno smartphone decisamente bizzarro - informapirata : RT @RobertoBurioni: @AndreaRoventini @TheLancet mi spiace ma sugli elementi economici non sono qualificato. Il punto tecnico è che produrre… - otto_lehman : RT @RobertoBurioni: @AndreaRoventini @TheLancet Un conto è la sospensione del brevetto, un conto è il trasferimento di tecnologia. Carlo Cr… - ValeryMell1 : RT @RobertoBurioni: @AndreaRoventini @TheLancet Un conto è la sospensione del brevetto, un conto è il trasferimento di tecnologia. Carlo Cr… - RobertoBurioni : @AndreaRoventini @TheLancet mi spiace ma sugli elementi economici non sono qualificato. Il punto tecnico è che prod… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo brevetto

Il Sole 24 ORE

Noi saremo gli attori diprocesso, non dobbiamo perdere questa opportunità ". Traffico aereo ... titolare del, e il costruttore meccanico G. R. Gamberini specializzato in atomizzatori e ...Oltre a, ilriporta il controllo dell'assistente vocale di turno e il controllo del volume e della riproduzione direttamente sui padiglioni (non sappiamo se in modalità touch o ...Accanto al 1200mm F8 IS, il brevetto copre altri schemi ottici: 1200mm f/10.5 | 800mm f/5 | 400mm f/3.6 | 2000mm f/15 | 1200mm f/8. Potrebbe segnare un nuovo corso per i super tele a specchio, leggeri ...Un nuovo brevetto depositato da Xiaomi svela un singolare smartphone costituito da uno schermo estraibile a piacimento ...