Quelli che il calcio non andrà più in onda di domenica pomeriggio (Di giovedì 13 maggio 2021) Quelli che il calcio lascia la domenica pomeriggio e debutta in prima serata. Il programma sarà sostituito con una serie di documentari Quelli che il calcio diserta la domenica pomeriggio. Nel corso della prossima prossima stagione TV 2021/2022, il programma televisivo di intrattenimento a tema sportivo finirà in prima serata. L'appuntamento sarà ogni lunedì. Luca e Paolo con Mia Ceran saranno ancora al timone della trasmissione. Il trio condurrà Quelli che il calcio in prime time per commentare le partite della serie A e seguire in diretta – quando possibile – il posticipo serale del lunedì. Non è la prima volta che il marchio storico della rete sperimenta la fascia serale. Nel 2001 Simona Ventura propose ...

