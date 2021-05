Prevenire la radicalizzazione in carcere passa dal riconoscimento dei diritti dei detenuti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 maggio 2021) Neldi Alessandria un uomo in esecuzione pena per altro reato è stato accusato di propaganda e istigazione a delinquere in relazione a reati di terrorismo e per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. All’uomo è stato applicato un provvedimento di custodia cautelare dal Tribunale di Torino. Pare che, nel guidare la preghiera, esortasse alla jihad ed esaltasse gli attentati terroristici. Il detenuto, di origini marocchine, svolgeva un ruolo di facilitatore alla preghiera nell’istituto di pena. Le religioni innon sono tutte uguali. Si possono distinguere vari livelli: la religione cattolica che, a seguito del Concordato, prevede in ogniluoghi di culto e un cappellano assunto formalmente dall’Amministrazione Penitenziaria quale dipendente dell’istituto; le altre religioni che hanno stipulato ...