Nuoto | Europei fondo | Rachele Bruni bronzo nella 10 km

Budapest, 13 mag. -(Adnkronos) - Rachele Bruni conquista il bronzo europeo nella 10 chilometri di fondo disputato al lago Lupa di Budapest. Per la 30enne fiorentina, di Fiamme Oro e Aurelia Nuoto, si tratta del 12esimo podio continentale della carriera (8 ori). Bruni conclude la gara in 1h59'15"1, con 4 decimi di vantaggio sulla spagnola Paula Ruiz Bravo, quarta. Il duello di testa lo vince l'olandese Sharon van Rouwendaal, già d'oro nella 5 chilometri, che chiude in 1h59'12"7 tre decimi in meno dell'ungherese Anna Olasz. Quinta Giulia Gabbrielleschi in 1h59'16"2, a un secondo e un decimo dal podio, settima Ginevra Taddeucci in 1h59'19"1. Molto soddisfatto il tecnico federale Emanuele Sacchi, che evidenzia come sia "un risultato molto importante anche ...

sbonaccini : Ennesima impresa di Gregorio Paltrinieri: medaglia d’oro agli Europei di Budapest nella 5 km di nuoto in acque libe… - Eurosport_IT : PALTRINIERI SUL TETTO D'EUROPA?? Trionfo azzurro nei 5 km di fondo agli europei di Budapest: oro per Paltrinieri, b… - Agenzia_Ansa : Gregorio Paltrinieri vince l'oro nella 5 chilometri agli Europei di nuoto. Il campione azzurro ha coperto la distan… - Abate328 : RT @sbonaccini: Ennesima impresa di Gregorio Paltrinieri: medaglia d’oro agli Europei di Budapest nella 5 km di nuoto in acque libere. Eran… - Nuotomania : DA -