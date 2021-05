L' esercito di Israele entra a Gaza | la cronaca in diretta

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il quarto giorno di guerra. Poco prima della mezzanotte e mezza (le 23.20 in Italia) l’israeliano annuncia su Twitter l'attacco via terra di

.... Più persone - ebrei, arabi e polizia - sono rimaste ferite negli scontri in cui infuriano le rivolte. E' quanto riporta The Times of Israel. Colpito centro intelligence di Hamas L'...mercoledì aveva riferito che il Gabinetto di sicurezza aveva approvato l'ampliamento dell'offensiva, che secondo l'aveva già colpito 600 obiettivi. Tra questi, vari palazzi a Gaza ...Le truppe di Tel Aviv si sono posizionate oltre il confine: i raid dell’aviazione e l’ingresso dei tank. I militari israeliani: «Restate chiusi in casa» ...Attacchi di gruppi arabi in diversi centri, ad Haifa 60 intossicati tra cui molti bambini. Sassaiola contro gli islamici. Salgono a 83 i morti nella Striscia di Gaza ...