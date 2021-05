Isola 2021 | “Elettra inutile | zero opinioni intelligenti” Parla un ex naufrago

Leggi su cityroma

(Di giovedì 13 maggio 2021)dei Famosi L’sta del reality attaccata in modo duro da un ex concorrente dell’edizione in corso Pubblicato su 13 MaggioFerdinando Guglielmotti, noto anche come il Visconte, è stato una presenza sfuggente a L’Dei Famosi, visto che la sua esperienza in Honduras è durata una manciata di giorni. Tanto gli è servito per farsi una sua personale idea sull’staMiura Lamborghini. Idea per nulla ‘tenera’. Guglielmotti, infatti, intervenuto ai microfoni radiofonici dello show Turchesando, ha avuto parole tutt’altro che carine nei confronti dell’ereditiera, descritta come unasta “” e “noiosa” per le dinamiche del programma timonato da Ilary Blasi. “Non ho sentito un’opinione ...