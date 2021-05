Inter: l’accordo sugli stipendi tra il presidente dell’Inter Zhang e i suoi giocatori (Di giovedì 13 maggio 2021) Non è stato accolta la proposta del presidente dell’Inter Zhang di rinunciare a due mensilità. Esclusa al momento anche l’ipotesi che le due spettanze siano spalmate sul prossimo bilancio. L’Inter ha portato a casa un trofeo importantissimo. La società ha realizzato investimenti importanti per centrare questo traguardo e perderlo non era una soluzione praticabile. I nerazzurri, però, continuano a vivere in un momento di rilevante incertezza a causa dei problemi finanziari che hanno colpito Suning in seguito all’avvento della pandemia. La squadra avrà bisogno di mantenere i suoi pezzi pregiati e aggiungere qualche rinforzo per continuare a progredire nella sua crescita, soprattutto per quanto riguarda la Champions League. Ma la situazione attuale potrebbe richiedere qualche sacrificio ... Leggi su ck12 (Di giovedì 13 maggio 2021) Non è stato accolta la proposta deldell’di rinunciare a due mensilità. Esclusa al momento anche l’ipotesi che le due spettanze siano spalmate sul prossimo bilancio. L’ha portato a casa un trofeo importantissimo. La società ha realizzato investimenti importanti per centrare questo traguardo e perderlo non era una soluzione praticabile. I nerazzurri, però, continuano a vivere in un momento di rilevante incertezza a causa dei problemi finanziari che hanno colpito Suning in seguito all’avvento della pandemia. La squadra avrà bisogno di mantenere ipezzi pregiati e aggiungere qualche rinforzo per continuare a progredire nella sua crescita, soprattutto per quanto riguarda la Champions League. Ma la situazione attuale potrebbe richiedere qualche sacrificio ...

