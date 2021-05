Hai pensieri ossessivi? Tutti quelli che hanno utilizzato queste tecniche ora stanno meglio (Di giovedì 13 maggio 2021) I pensieri ossessivi sono un vero problema per chi soffre d’ansia e di attacchi di panico, perché rendono letteralmente impossibile vivere una vita serena: ecco come gestirli. Chiedersi continuamente se si avrà un attacco di panico mentre compie un tragitto su un autobus affollato; pensare e ripensare alla remota eventualità di avere un incidente fino L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 13 maggio 2021) Isono un vero problema per chi soffre d’ansia e di attacchi di panico, perché rendono letteralmente impossibile vivere una vita serena: ecco come gestirli. Chiedersi continuamente se si avrà un attacco di panico mentre compie un tragitto su un autobus affollato; pensare e ripensare alla remota eventualità di avere un incidente fino L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

