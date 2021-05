Giro d'Italia. Il brivido di Gino Mäder, il brigante (Di giovedì 13 maggio 2021) Per un attimo, un solo lunghissimo attimo, Gino Mäder, guardandosi alle spalle, ha avuto un brivido di spavento, uno spiacevole déjà-vu. La sua mente è tornata al tredici marzo, alla Parigi-Nizza, quando in cima alla Colmiane, girandosi, aveva visto il procedere veloce e a suo avviso ingordo di Primoz Roglic. Quel giorno aveva visto la sua gioia svaporare in un sorpasso, gli era salito un misto tra rabbia e delusione che gli aveva indurito il viso, quasi a mutarne i connotati. I fumi del passato però si sono presto diradati. Al di là della curva ha visto lo striscione d’arrivo della sesta tappa del Giro d’Italia 2021, quello posto nel paesino di San Giacomo, 938 metri sopra Ascoli Piceno, ultimo avamposto per raggiungere il Monte Piselli. Ha valutato che i metri che lo separavano dagli uomini che ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 maggio 2021) Per un attimo, un solo lunghissimo attimo,, guardandosi alle spalle, ha avuto undi spavento, uno spiacevole déjà-vu. La sua mente è tornata al tredici marzo, alla Parigi-Nizza, quando in cima alla Colmiane, girandosi, aveva visto il procedere veloce e a suo avviso ingordo di Primoz Roglic. Quel giorno aveva visto la sua gioia svaporare in un sorpasso, gli era salito un misto tra rabbia e delusione che gli aveva indurito il viso, quasi a mutarne i connotati. I fumi del passato però si sono presto diradati. Al di là della curva ha visto lo striscione d’arrivo della sesta tappa deld’2021, quello posto nel paesino di San Giacomo, 938 metri sopra Ascoli Piceno, ultimo avamposto per raggiungere il Monte Piselli. Ha valutato che i metri che lo separavano dagli uomini che ...

