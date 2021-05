Eyeliner colorati: la svolta pop per il tuo make-up occhi (Di giovedì 13 maggio 2021) Hai mai pensato di provare gli Eyeliner colorati? Se hai voglia di osare, di aggiungere un po’ di creatività al tuo look o provare qualcosa di diverso dal grande e classico nero, le proposte vitaminiche e colorate non vanno affatto sottovalutate. Certo, riuscire ad applicare l’Eyeliner, che sia liquido in gel, è per molte una vera e propria sfida, ma chi è ormai avvezza al tema sa bene quanto questo elemento di make-up può svoltare e dare un twist a qualsiasi tipo di eye look. Sei in cerca di ispirazione o idee per scegliere lo stile migliore con cui applicare e indossare l’Eyeliner colorato (e tutte le sue mille versioni)? Qui troverai le inspirazioni più cool del momento tra look classici, tono su tono e Eyeliner grafici che lasceranno tutti a bocca aperta. Bianco ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 maggio 2021) Hai mai pensato di provare gli? Se hai voglia di osare, di aggiungere un po’ di creatività al tuo look o provare qualcosa di diverso dal grande e classico nero, le proposte vitaminiche e colorate non vanno affatto sottovalutate. Certo, riuscire ad applicare l’, che sia liquido in gel, è per molte una vera e propria sfida, ma chi è ormai avvezza al tema sa bene quanto questo elemento di-up puòre e dare un twist a qualsiasi tipo di eye look. Sei in cerca di ispirazione o idee per scegliere lo stile migliore con cui applicare e indossare l’colorato (e tutte le sue mille versioni)? Qui troverai le inspirazioni più cool del momento tra look classici, tono su tono egrafici che lasceranno tutti a bocca aperta. Bianco ...

maagnetoo : amici sapete qualche sito affidabile dove si possono comprare degli eyeliner colorati per fare cose del genere? - heleeanthus : non sono molto soddisfatta e avrei voluto avere gli eyeliner colorati ma i tried my best ok - sunflowerxbebe : 7 - la mia piccola gege patata ti amiamo un botto, anche se facevi finta di odiarmi so che mi ami muahhahahaah com… - chandra_lady : Da domani comincerò a fare super trucchi pieni di eyeliner. Ho comprato eyeliner colorati e voglio sfruttarli al massimo. - yourveniceb_tch : eyeliner colorati, voglio eyeliner colorati datemeli -