Draghi: ancora un po’ di pazienza sulle riaperture e coprifuoco (Di giovedì 13 maggio 2021) Questo pomeriggio alle 3 è previsto il primo question time. I deputati chiedono al governo delle riaperture, ma per adesso nessuna risposta pervenuta. Forza Italia, Lega e Italia Viva continuano con il loro pressing. Roberto Occhiuto va contro “i rigoristi dell’esecutivo precedente”, e ricorda che “il presidente Draghi non è Conte”. Poi domanda una data certa per determinati settori, come ad esempio quello dei matrimoni. Ma Palazzo Chigi afferma di non potersi permettere assembramenti, specialmente quelli delle nozze, che “sono una occasione di socialità che può favorire i contagi”. Il presidente qui assicura di capire “la preoccupazione di chi si accinge a sposarsi” ma ricorda anche che è “fondamentale avere pazienza per evitare che un’occasione di gioia e spensieratezza si trasformi in un potenziale rischio per i ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 13 maggio 2021) Questo pomeriggio alle 3 è previsto il primo question time. I deputati chiedono al governo delle, ma per adesso nessuna risposta pervenuta. Forza Italia, Lega e Italia Viva continuano con il loro pressing. Roberto Occhiuto va contro “i rigoristi dell’esecutivo precedente”, e ricorda che “il presidentenon è Conte”. Poi domanda una data certa per determinati settori, come ad esempio quello dei matrimoni. Ma Palazzo Chigi afferma di non potersi permettere assembramenti, specialmente quelli delle nozze, che “sono una occasione di socialità che può favorire i contagi”. Il presidente qui assicura di capire “la preoccupazione di chi si accinge a sposarsi” ma ricorda anche che è “fondamentale avereper evitare che un’occasione di gioia e spensieratezza si trasformi in un potenziale rischio per i ...

Advertising

marcodimaio : Le regole di bilancio UE devono cambiare. E rispondendo a @ItaliaViva in Aula alla Camera, il presidente #Draghi ha… - matteorenzi : Ho lavorato alla luce del sole perché pensavo che Draghi fosse meglio di Conte. Oggi lo penso ancora di più. Non so… - ale_dibattista : Draghi alzi le sue regali natiche e faccia dimettere Durigon. È uno scandalo che sia ancora Sottosegretario all'eco… - QuotidianPost : Draghi: ancora un po’ di pazienza sulle riaperture e coprifuoco - LuciaRizzari : @petergomezblog Un bel segnale che non deve screditare chi un compenso lo percepisce ma....ancora più convinta che… -