Covid, un solo positivo a Montemesola (Di giovedì 13 maggio 2021) L’ultimo bollettino della Prefettura, così come comunicato dal sindaco Ignazio Punzi, rileva per il comune di Montemesola un solo caso di positività al Covid-19 e 4 persone in isolamento fiduciario, compreso il soggetto contagiato. first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di giovedì 13 maggio 2021) L’ultimo bollettino della Prefettura, così come comunicato dal sindaco Ignazio Punzi, rileva per il comune diuncaso di positività al-19 e 4 persone in isolamento fiduciario, compreso il soggetto contagiato. first appeared on Tarantini Time.

Advertising

matteosalvinimi : L’Europa non solo non ci manda i vaccini promessi ma ci blocca quelli possibili. È normale? - RobertoBurioni : In India non c'è solo la variante indiana, ma anche la pratica di spalmarsi addosso sterco di vacca per proteggersi… - PagellaPolitica : ? PANZANA PAZZESCA PER @NFratoianni ? Il leader di SI ha scritto, su situazione Covid-19 in India, che solo il 12%… - wxkema : @AlanFelice88 @forumJuventus È proprio il proprietario della Ferrari che ha sbagliato tantissimo: le scelte di Para… - add966 : RT @OrtigiaP: Invasione incontrollata e siamo solo all'inizio dell'estate, ma davvero #Lamorgese crede ancora che alla UE interessi trovare… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid solo Mescolare AstraZeneca e Pfizer? Più effetti collaterali, ma l'immunità potrebbe essere maggiore I RISULTATI Lo studio Com - COV di Oxford, nome completo di Comparing Covid vaccine schedule ... 47 (41%) hanno avuto la febbre, mentre solo 11 persone su 112 (il 10%) che hanno ricevuto due dosi di ...

Vaccini, mescolare AstraZeneca e Pfizer? Più effetti collaterali ma l'immunità potrebbe essere maggiore I RISULTATI Lo studio Com - COV di Oxford, nome completo di Comparing Covid vaccine schedule ... 47 (41%) hanno avuto la febbre, mentre solo 11 persone su 112 (il 10%) che hanno ricevuto due dosi di ...

Vaccini Covid Lombardia, Moratti: "Ok solo fino a fine maggio" Adnkronos Covid e turismo, che estate sarà? Il piano vaccinale procede nel nostro Paese a ritmi piuttosto sostenuti e complice la bella stagione sono sempre di più gli italiani che – provati dai duri mesi di restrizioni – scalpitano per tornare ...

Vaccini Covid Lombardia, per i quarantenni prenotazioni non prima del 20 maggio Il generale Figliuolo ha scritto alle Regioni che da lunedì 17 possono aprire, ma il Pirellone con tutta probabilità si prenderà ancora del tempo, per attendere la disponibilità di dosi ...

I RISULTATI Lo studio Com - COV di Oxford, nome completo di Comparingvaccine schedule ... 47 (41%) hanno avuto la febbre, mentre11 persone su 112 (il 10%) che hanno ricevuto due dosi di ...I RISULTATI Lo studio Com - COV di Oxford, nome completo di Comparingvaccine schedule ... 47 (41%) hanno avuto la febbre, mentre11 persone su 112 (il 10%) che hanno ricevuto due dosi di ...Il piano vaccinale procede nel nostro Paese a ritmi piuttosto sostenuti e complice la bella stagione sono sempre di più gli italiani che – provati dai duri mesi di restrizioni – scalpitano per tornare ...Il generale Figliuolo ha scritto alle Regioni che da lunedì 17 possono aprire, ma il Pirellone con tutta probabilità si prenderà ancora del tempo, per attendere la disponibilità di dosi ...