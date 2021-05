Colonial Pipeline, i sistemi sono ripristinati | Punto Informatico (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo giorni di stop dovuti all’attacco ransomware messo a segno da DarkSide, i sistemi gestiti da Colonial Pipeline sono stati ripristinati. Colonial Pipeline, i sistemi sono ripristinati Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Colonial Pipeline, i sistemi sono ripristinati Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo giorni di stop dovuti all’attacco ransomware messo a segno da DarkSide, igestiti dastati, i. Read MoreL'articolo, iproviene da HelpMeTech.

Advertising

riotta : Storia del giorno sabotaggio hacker, forse legati ad Europa Est secondo @FBI , del pipeline Colonial negli Usa, ch… - chrisneel : Colonial Pipeline, emergenza in tre Stati Usa. Gli hacker hanno in “ostaggio” 100 Gb di dati - akamasensei : Il caso Colonial Pipeline è l’ultimo monito per una Italia poco cyber - Piersoft : Il caso Colonial Pipeline è l’ultimo monito per una Italia poco cyber - sabrina__sf : JUST IN - Il governatore DeSantis dichiara lo stato di emergenza nello Stato della Florida per carenza di gas a cau… -