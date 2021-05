Ciro Grillo ai pm: «La ragazza disse: meglio con tre che con uno solo. Siamo andati un po’ oltre» (Di giovedì 13 maggio 2021) Ciro Grillo, spunta ora l’interrogatorio ai magistrati di Tempio Pausania proprio del figlio di Beppe, accusato di violenza sessuale di gruppo insieme a tre amici, ai danni di una ragazza di 19 anni. Secondo la versione di Ciro, la proposta sarebbe partita dalla giovane, una italo-norvegese che si trovava in vacanza in Costa Smeralda. La presunta violenza avvenne nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo, nella casa della famiglia Grillo. I ragazzi accusati però si difendono: «Ma quale violenza…». Proprio Ciro, nel suo interrogatorio (in alcuni passaggi riportati stamattina da alcuni quotidiani) racconta che «la mattina del 17 luglio 2019 eravamo nel patio io, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta assieme alla ragazza, lei ha bevuto qualche sorso di vodka, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 13 maggio 2021), spunta ora l’interrogatorio ai magistrati di Tempio Pausania proprio del figlio di Beppe, accusato di violenza sessuale di gruppo insieme a tre amici, ai danni di unadi 19 anni. Secondo la versione di, la proposta sarebbe partita dalla giovane, una italo-norvegese che si trovava in vacanza in Costa Smeralda. La presunta violenza avvenne nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo, nella casa della famiglia. I ragazzi accusati però si difendono: «Ma quale violenza…». Proprio, nel suo interrogatorio (in alcuni passaggi riportati stamattina da alcuni quotidiani) racconta che «la mattina del 17 luglio 2019 eravamo nel patio io, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta assieme alla, lei ha bevuto qualche sorso di vodka, ...

LegaSalvini : DAGOSPIA: 'NELLE CHAT DI CIRO GRILLO E DEI SUOI AMICI LA 19ENNE VIENE DESCRITTA COME UN TROFEO' - LegaSalvini : UN GIOCO.... L'INTERROGATORIO DEL FIGLIO DI GRILLO: 'DOVEVA ESSERE UN GIOCO, SIAMO ANDATI UN PO' OLTRE' - LegaSalvini : ++ LA VERITÀ: 'CASO GRILLO, UN ALTRO VIDEO ATTI OSCENI DI CIRO & C SULLA RAGAZZA CHE DORMIVA' ++ - lrcasanova1 : RT @LegaSalvini: DAGOSPIA: 'NELLE CHAT DI CIRO GRILLO E DEI SUOI AMICI LA 19ENNE VIENE DESCRITTA COME UN TROFEO' - ilmeteoit : #CIRO #GRILLO e l'ACCUSA di #STUPRO: con gli #AMICI si #VANTAVA in #CHAT... (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Ciro Grillo Il giudice capo del tribunale di Tempio indagato per molestie sessuali L'indagine sul giudice del Tribunale di Tempio. Tira una brutta aria nel Tribunale di Tempio. Non solo perchè recen temente è stato investito dalla bagarre mediatica del caso Ciro Grillo ed il suo presunto stupro, insieme agli amici la scorsa estate in Costa Smeralda, sul quale sta indagando la Procura di Tempio. Ma anche perchè il giudice capo di quello stesso palazzo di ...

Ciro Grillo a verbale: "Silvia lasciò intendere che era meglio farlo a tre". Ecco i due fattori su cui si gioca la partita in tribunale 'Doveva essere un gioco, ma poi siamo andati un po' oltre': queste sarebbero alcune delle parole di Ciro Grillo in merito alla violenza sessuale di cui è accusato - assieme a tre suoi amici - da parte di una ragazza conosciuta in Sardegna due estati fa. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera,...

La versione di Ciro Grillo: "Doveva essere un gioco, ma siamo andati oltre" AGI - Agenzia Italia La versione di Ciro Grillo: "Doveva essere un gioco, ma siamo andati oltre" AGI - Nella versione fornita da Ciro Grillo ai magistrati di Tempio Pausania, la proposta del sesso di gruppo, quell'estate del 2019 in Costa Smeralda, sarebbe partita dalla ragazza che ora accusa il ...

Denuncia di molestie agita il Tribunale: giudice contro capo palazzo di Giustizia Un presunto caso di molestie agita il tribunale di Tempio, negli ultimi mesi all’attenzione della stampa nazionale perché titolare dell’inchiesta che vede indagato per violenza sessuale un gruppo di r ...

L'indagine sul giudice del Tribunale di Tempio. Tira una brutta aria nel Tribunale di Tempio. Non solo perchè recen temente è stato investito dalla bagarre mediatica del casoed il suo presunto stupro, insieme agli amici la scorsa estate in Costa Smeralda, sul quale sta indagando la Procura di Tempio. Ma anche perchè il giudice capo di quello stesso palazzo di ...'Doveva essere un gioco, ma poi siamo andati un po' oltre': queste sarebbero alcune delle parole diin merito alla violenza sessuale di cui è accusato - assieme a tre suoi amici - da parte di una ragazza conosciuta in Sardegna due estati fa. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera,...AGI - Nella versione fornita da Ciro Grillo ai magistrati di Tempio Pausania, la proposta del sesso di gruppo, quell'estate del 2019 in Costa Smeralda, sarebbe partita dalla ragazza che ora accusa il ...Un presunto caso di molestie agita il tribunale di Tempio, negli ultimi mesi all’attenzione della stampa nazionale perché titolare dell’inchiesta che vede indagato per violenza sessuale un gruppo di r ...