Calcio | Genoa; la grande festa sul pullman nella notte

Advertising

AnsaSardegna : Calcio: Cagliari, per restare in A basta un punto in 2 gare. Partita difficile con il Milan, poi ultima chance col… - martina8___ : Bologna: Mihajlovic fa esordire Amey, è record #mihajlovic #genoa #BolognaGenoa #Bologna #SerieA #Amey #Donnarumma… - AnsaLiguria : Segnano Zappacosta e Scamacca, il Bologna è ko, Genoa salvo. 2-0 liguri, tra emiliani esordio Amey:più giovane di s… - ansa_liguria : Segnano Zappacosta e Scamacca, il Bologna è ko, Genoa salvo - OdeonZ__ : Genoa, Ballardini: 'Che gioia la salvezza. Futuro? Parlerò col presidente' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Genoa

Per ilil prossimo sarà il quindicesimo campionato consecutivo di serie A, un record per il club più antico d'Italia. . 13 maggio 2021... invece, dovrebbe vincere in casa contro il Cagliari e perdere l'ultima giornata a Bergamo contro l'Atalanta, proprio i ragazzi di Gian Piero Gasperini in caso di sconfitta a Genova contro ile ...Da Martedì 11 maggio, a giovedì 13 maggio, appuntamento con la Serie A, in campo per la trentaseiesima giornata del campionato ...La lotta per la zona Champions si infiamma a due giornate dalla fine, i tifosi chiedono regolarità delle partite dopo il 7-0 del Milan al Torino ...