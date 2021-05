Attenzione | Insigne non tira solo aggiro | sa calciare anche di collo

(Di giovedì 13 maggio 2021)sadiMinuto 77 di Napoli – Udinese. Un giocatore di un metro e sessantatré e dal pesoforma inferiore ai sessanta chilogrammi riceve un appoggio da un compagno e, senza pensarci un attimo, scaglia dal limite dell’area un tiro diterra-aria che non si vedeva da un bel po’ al San Paolo/Diego Armando Maradona. Che gesto, che prontezza, che confidenza e soprattutto che forza! Il portiere si tuffa alla sua sinistra e probabilmente devia appena il pallone, che sbatte violentemente nei pressi del sette. Peccato, sarebbe stato davvero un gol da ricordare. Non decisivo magari, siamo d’accordo. Ma uno di quelli che parlano di calcio vero. Chi vi scrive non è un fan di. Su queste stesse pagine de “il Napolista” abbiamo già avuto l’occasione di esprimere ...

Il Napoli con il centesimo gol in stagione, l'ultimo, il 5-1 di Lorenzo Insigne, è la seconda squadra italiana per numero di gol segnati in stagione, dietro l'Atalanta di Gasperini e Muriel. Stasera l ...
NAPOLI - Si apre cosi' la 36esima giornata di Serie A al Maradona, con una vittoria degli azzurri a valanga sui friulani. Ben cinque reti ed obiettivo ...