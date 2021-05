Virginia Mihajlovic è incinta: l’annuncio fa commuovere papà Sinisa (Di mercoledì 12 maggio 2021) Virginia Mihajlovic è incinta: la figlia di Sinisa ha annunciato la bellissima notizia con un video a dir poco commovente. Fiocco rosa per Virginia Mihajlovic: la figlia di Sinisa è incinta. La ragazza, attraverso il suo profilo Instagram, ha condiviso un video a dir poco commovente. Nel filmato in questione, la 23enne riprende le reazioni delle persone alle quali comunica la bella notizia: dal futuro papà Alessandro Vogliacco ai nonni, passando per le amiche. Fidanzata da quattro anni con il difensore del Pordenone che ha militato nelle giovanili della Juventus, Virginia Mihajlovic ha reso pubblica la bellissima notizia attraverso il suo profilo Instagram, dove ha condiviso un commovente ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 12 maggio 2021): la figlia diha annunciato la bellissima notizia con un video a dir poco commovente. Fiocco rosa per: la figlia di. La ragazza, attraverso il suo profilo Instagram, ha condiviso un video a dir poco commovente. Nel filmato in questione, la 23enne riprende le reazioni delle persone alle quali comunica la bella notizia: dal futuroAlessandro Vogliacco ai nonni, passando per le amiche. Fidanzata da quattro anni con il difensore del Pordenone che ha militato nelle giovanili della Juventus,ha reso pubblica la bellissima notizia attraverso il suo profilo Instagram, dove ha condiviso un commovente ...

