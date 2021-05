Van Dijk alza bandiera bianca | “Non parteciperò agli Europei”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Van, fuori da sette mesi per un infortunio al ginocchio, ha annunciato che non parteciperà

La Nazionale dei Paesi Bassi dovrà fare a meno del suo difensore più pregiato per gli Europei: Virgil Van Dijk (Liverpool) ha infatti annunciato di rinunciare all'evento per concentrarsi sulla parte finale della riabilitazione. Virgil Van Dijk ha ufficialmente dichiarato che non prenderà parte ai prossimi Europei. Il difensore del Liverpool, nel corso di un'intervista, ha sottolineato che dopo il grave infortunio al ginocchio continuerà ad allenarmi durante l'estate con il Liverpool.