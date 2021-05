Vaccini, via a prenotazioni per over 40. Ok Ema ai 42 giorni tra le dosi Pfizer (Di giovedì 13 maggio 2021) Si parte dal 17 maggio. Superate ieri le 25 milioni di somministrazioni. Entro fine mese la decisione se procedere a immunizzare anche i giovani tra i 12 e i 15 anni Leggi su corriere (Di giovedì 13 maggio 2021) Si parte dal 17 maggio. Superate ieri le 25 milioni di somministrazioni. Entro fine mese la decisione se procedere a immunizzare anche i giovani tra i 12 e i 15 anni

Advertising

fattoquotidiano : “La pandemia si poteva evitare”: ecco il report Oms sul Covid. “Brevetti vaccini? Via entro tre mesi se le aziende… - repubblica : ?? Vaccini, il commirrario Figliuolo scrive alle Regioni: 'Da lunedi' via alle prenotazioni per i quarantenni' - MediasetTgcom24 : Covid, da lunedì via alle vaccinazioni per gli over 40 | Scudo penale per medici e infermieri #vaccini… - raffaellasalato : RT @Corriere: Vaccini over 40, via a prenotazioni Ok Ema al richiamo a 42 giorni - Corriere : Vaccini over 40, via a prenotazioni Ok Ema al richiamo a 42 giorni -