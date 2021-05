Tennis, Lorenzo Sonego risponde a Monfils: “Dispiace passare per attore, quando non ho mancato di rispetto a nessuno” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una partita molto lottata quella tra Lorenzo Sonego e il francese Gael Monfils, valida per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2021. Sul rosso del Foro Italico il piemontese è riuscito a spuntarla in tre set sul punteggio di 6-4 5-7 6-4. Un match che ha avuto una piccola coda polemica per quanto accaduto sul 4-3 in favore di Monfils nel terzo set. A causa di un crampo, l’azzurro ha chiamato il Medical Time-Out avendo un fastidio e senza rendersi conto di cosa fosse. Successivamente Sonego, pur muovendosi non in maniera brillante, è riuscito a portare a casa la vittoria. Questo modo di procedere è piaciuto poco al transalpino e nel momento del saluto a fine incontro, rivolgendosi a Lorenzo, Gael ha parlato di “poco rispetto”. Da questo punto di vista, il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una partita molto lottata quella trae il francese Gael, valida per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2021. Sul rosso del Foro Italico il piemontese è riuscito a spuntarla in tre set sul punteggio di 6-4 5-7 6-4. Un match che ha avuto una piccola coda polemica per quanto accaduto sul 4-3 in favore dinel terzo set. A causa di un crampo, l’azzurro ha chiamato il Medical Time-Out avendo un fastidio e senza rendersi conto di cosa fosse. Successivamente, pur muovendosi non in maniera brillante, è riuscito a portare a casa la vittoria. Questo modo di procedere è piaciuto poco al transalpino e nel momento del saluto a fine incontro, rivolgendosi a, Gael ha parlato di “poco”. Da questo punto di vista, il ...

