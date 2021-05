Svaligiata la villa di Nunzia De Girolamo | portati via gioielli | soldi e pistole

(Di mercoledì 12 maggio 2021) I ladri si sono introdotti nell'abitazione dei genitori dell'ex ministro trafugandoe denaro contante. Un bottino ingente secondo le prime stime e sottratto quando in casa non c'era nessuno

commenta Nella notte è stataladella famiglia di Nunzia De Girolamo a San Nicola Manfredi ( Benevento ). Al momento del colpo l'abitazione, in cui vivono i genitori dell'ex ministro dell'Agricoltura del governo ...È la scena che si sono trovati di fronte i genitori di Nunzia De Girolamo dopo essere rientrati a casa ignari del fatto che la lorofosse stata da poco. E invece al loro rientro ...Forzando una finestra a pianterreno, i ladri sono riusciti a entrare mentre la villa era disabitata. In poco tempo sono riusciti a portare via denaro contante, gioielli e anche due pistole regolarment ...I ladri si sono introdotti nell'abitazione dei genitori dell'ex ministro trafugando gioielli e denaro contante. Un bottino ingente secondo le prime stime e sottratto quando in casa non c'era nessuno ...