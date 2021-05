Servizi | Moles | ' Belloni e Parente nomine di altissimo livello'

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag (Adnkronos) - “Un sincero augurio di buon lavoro ad Elisabetta, neo direttore generale del Dis, e al generale Mario, confermato alla guida dell'Aisi. Si tratta didi, per le quali esprimo grandissima soddisfazione. Sono servitori dello Stato dalle comprovate capacità professionali che sapranno garantire la sicurezza del nostro Paese”. Lo dice Giuseppe, sottosegretario all'Editoria e vice presidente dei senatori di Forza Italia.

... Valentini (Sky), Capitanio (Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera) e... per combattere l'anonimato sul web, soprattutto tra piattaforme che offrono contenuti e, e ...... oltre al Digital services act per la gestione deidigitali in tutta Europa e i danni della ... Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, Camera dei Deputati Giuseppe, ...
Trieste, 12 mag - "Prendiamo atto, purtroppo, del rinnovo della convenzione tra Governo e Rai alle medesime condizioni e modalità. È molto grave siano stati disattesi tutti gli impegni presi ...