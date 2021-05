Ricordate Pierdavide Carone di Amici? Ecco com’è diventato (Di mercoledì 12 maggio 2021) Pierdavide Carone ha partecipato all’edizione di Amici insieme a Stefano De Martino ed Emma Marrone. Ecco che fine ha fatto Le curiosità (Foto Web)Pierdavide Carone nasce nel 1988 a Roma ed è giunto al successo per la sua partecipazione al talent show condotto da Maria De Filippi, Amici insieme a ormai suoi colleghi Stefano De Martino ed Emma Marrone, nella quale si è classificato terzo vincendo il premio della critica. Egli è cresciuto a Palagianello, in provincia di Taranto e si avvicina al mondo musicale sin da ragazzino, infatti a quattordici anni suona nella rock band “Whiskey & Cedro“, e nei “Terraròss“, un gruppo di suonatori della Bassa Murgia. Nel 2009 voluto dalla maestra Grazia De Michele approda finalmente alla nona edizione di ... Leggi su kronic (Di mercoledì 12 maggio 2021)ha partecipato all’edizione diinsieme a Stefano De Martino ed Emma Marrone.che fine ha fatto Le curiosità (Foto Web)nasce nel 1988 a Roma ed è giunto al successo per la sua partecipazione al talent show condotto da Maria De Filippi,insieme a ormai suoi colleghi Stefano De Martino ed Emma Marrone, nella quale si è classificato terzo vincendo il premio della critica. Egli è cresciuto a Palagianello, in provincia di Taranto e si avvicina al mondo musicale sin da ragazzino, infatti a quattordici anni suona nella rock band “Whiskey & Cedro“, e nei “Terraròss“, un gruppo di suonatori della Bassa Murgia. Nel 2009 voluto dalla maestra Grazia De Michele approda finalmente alla nona edizione di ...

