Rampulla: 'Buffon? Chiuso un capitolo storico. A Pirlo data una Ferrari, ma...' (Di mercoledì 12 maggio 2021) I veri problemi della Juve di Pirlo, per Michelangelo Rampulla, nascono dopo l'eliminazione dalla Champions League. 'Per un calo di adrenalina inevitabile perché la squadra non è abituata a giocare ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 12 maggio 2021) I veri problemi della Juve di, per Michelangelo, nascono dopo l'eliminazione dalla Champions League. 'Per un calo di adrenalina inevitabile perché la squadra non è abituata a giocare ...

CMIT TV - Juventus, Rampulla: 'Zidane ha un conto in sospeso a Torino' Intervenuto a CMIT TV Michelangelo Rampulla ha parlato del futuro della Juventus: da Buffon a Donnarumma e Zidane Michelangelo Rampulla ha parlato a CMIT TV della situazione della Juventus tra il futuro di Buffon e le ipotesi Donnarumma e Zidane. Prima l'ex portiere bianconero si è ...

Rampulla: "Buffon? Chiuso un capitolo storico. A Pirlo data una Ferrari, ma..."

