Radu in porta e Sanchez in avanti: Inter così contro la Roma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Questa sera alle 20.45 l'Inter sfida la Roma a San Siro. Ecco la probabile formazione di Antonio Conte Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Questa sera alle 20.45 l'sfida laa San Siro. Ecco la probabile formazione di Antonio Conte

Advertising

ilcirotano : Radu in porta e Sanchez in avanti: Inter così contro la Roma - - PagineRomaniste : Il dubbio è in porta: #Radu più di #Handanovic. Poi #Sanchez con #Lukaku #InterRoma #ASRoma #LaGazzettaDelloSport - Calcio19992 : @Buuuubuuulaa @NicoSchira Non vogliono riscattarlo, forse gli serve più un portiere post Silvestri. Gli dai radu a… - lorenzoBuonvino : @RiccardoValoti Se non ci fosse stato il covid,la lazzieo probabilmente avrebbe vinto lo scudetto con Lazzari, Maru… - Federic93009933 : Chi schiero in porta tra handanovic/radu o skorupski ? Caputo lapadula o messias come terzo attaccante?@SOSFanta @GruppoEsperti @TuttoFanta -