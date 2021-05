Paratici: “Locatelli? E’ bravo ma è del Sassuolo. Presto per parlare di mercato” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Fabio Paratici, managing director della football area della Juventus, ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Sassuolo, ha parlato dell’interesse dei bianconeri nei confronti di Manuel Locatelli: “È un bravo giocatore, ma è del Sassuolo. Non siamo ancora in tempo di mercato, la priorità è concentrarci sulla partita che è importante”. Foto: Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) Fabio, managing director della football area della Juventus, ai microfoni di DAZN prima della gara contro il, ha parlato dell’interesse dei bianconeri nei confronti di Manuel: “È ungiocatore, ma è del. Non siamo ancora in tempo di, la priorità è concentrarci sulla partita che è importante”. Foto: Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - PARATICI A DAZN: 'Siamo ancora in corsa, al futuro penseremo quando sarà il momento. Locatelli bravo, ma non è… - junews24com : Locatelli Juve, Paratici ammette: «E' un bravo giocatore» - - sportli26181512 : Juve, Paratici: 'Vogliamo la Champions, poi i piani A e B. Dico grazie a Buffon. Su Locatelli e la Superlega...': R… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - PARATICI A DAZN: 'Siamo ancora in corsa, al futuro penseremo quando sarà il momento. Locatelli bravo, ma… - TuttoMercatoWeb : Juve, Paratici: 'Locatelli? Bravo, ma è del Sassuolo e non è ancora tempo di mercato' -