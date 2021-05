Oro: prezzo in calo a 1.830 dollari l'oncia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Quotazioni dell'oro in calo sui mercati asiatici a fronte delle previsioni di ripresa dell'economia Usa. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.830 dollari l'oncia, in calo dello 0,3% ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Quotazioni dell'oro insui mercati asiatici a fronte delle previsioni di ripresa dell'economia Usa. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.830l', indello 0,3% ...

Advertising

elena_villa__ : RT @InvisibleWomann: @kscarlett22_ @Pilloz30 @incanti_sava Verissimo. Onestamente, sarà una unpopular opinion, ma pagherei oro per vederla… - InvisibleWomann : @kscarlett22_ @Pilloz30 @incanti_sava Verissimo. Onestamente, sarà una unpopular opinion, ma pagherei oro per veder… - nio_fivestars : @aralia_a @onlyinthisarea @Prima_Vera56 @teoxandra @valegrande73 @erTwitto @BruNO16503135 @nannierri @gcamp269… - ansa_economia : Oro: prezzo spot in calo a 1.834 dollari l'oncia. Metallo prezioso perde 0,11% #ANSA - suprani_nicola : ...Mercato Trading e Segnali Operativi: Previsione del prezzo dell’oro: Mercati dell’oro t... -